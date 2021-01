Grande Fratello Vip: Cecilia Capriotti potrebbe uscire dalla casa? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il web ormai ha deciso: la prossima ad uscire dalla casa potrebbe essere proprio Cecilia Capriotti. La puntata andrà in onda Lunedì sera, 18 Gennaio. Pare che i consensi nei confronti dell’attrice siano calati di molto, ma qual è il motivo? Scopriamolo insieme. Il pubblico ha accusato Cecilia di essere poco sportiva nelle nomination. Pare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il web ormai ha deciso: la prossima adessere proprio. La puntata andrà in onda Lunedì sera, 18 Gennaio. Pare che i consensi nei confronti dell’attrice siano calati di molto, ma qual è il motivo? Scopriamolo insieme. Il pubblico ha accusatodi essere poco sportiva nelle nomination. Pare L'articolo

borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - Feffe22 : Ah ma perché, fanno ancora il Grande Fratello? #NOALPROLUNGAMENTOGF - la__taupe : RT @spillopotente: Che poi mi viene da ridere Tommy vuole vincere quando fanno le domande su Dante figuriamoci il Grande Fratello #tzvip -