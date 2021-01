Grande Fratello Vip 5: Tommaso Zorzi scopre che il reality non finirà l’8 febbraio e ha un crollo emotivo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Se i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 pensavano che il percorso nel reality sarebbe finito l’8 febbraio, ieri, grazie a Tommaso Zorzi, avrebbero capito che le cose sarebbero messe in maniera molto diversa. Ieri pomeriggio, infatti, Tommaso Zorzi, durante una chiacchierata con Samantha De Grenet, avrebbe confessato che non vede l’ora che il reality arrivi a conclusione. Dopotutto Zorzi, insieme a tutti i vipponi della vecchia guardia, sono in casa da circa 4 mesi e la stanchezza comincia a farsi sentire. Tommaso Zorzi avrebbe anche affermato alla De Grenet di non essere disposto a rimanere una settimana di più in casa e quando la concorrente avrebbe fatto capire che il ... Leggi su trendit (Di venerdì 15 gennaio 2021) Se i concorrenti delVip 5 pensavano che il percorso nelsarebbe finito l’8, ieri, grazie a, avrebbero capito che le cose sarebbero messe in maniera molto diversa. Ieri pomeriggio, infatti,, durante una chiacchierata con Samantha De Grenet, avrebbe confessato che non vede l’ora che ilarrivi a conclusione. Dopotutto, insieme a tutti i vipponi della vecchia guardia, sono in casa da circa 4 mesi e la stanchezza comincia a farsi sentire.avrebbe anche affermato alla De Grenet di non essere disposto a rimanere una settimana di più in casa e quando la concorrente avrebbe fatto capire che il ...

