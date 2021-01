Grande Fratello Vip 5, presentato il nuovo palinsesto con ricche sorprese (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il GF Vip ritorna con il doppio e consueto appuntamento settimanale, ma ciò avverrà in una data “inaspettata” e non del tutto casuale. Per quale motivo vi diciamo questo? In quanto, il palinsesto che vi presenteremo nei dettagli, svelerà il motivo secondo il quale Mediaset abbia scelto proprio queste date. Scopriamolo insieme! Grande Fratello Vip 2020, il ritorno del doppio appuntamento settimanale Il Grande Fratello Vip 5 si appresta a tornare con il doppio appuntamento settimanale. Quindi sarà ufficialmente, di nuovo, in onda anche il venerdì. Ma, come spiega DavideMaggio, ciò avverrà precisamente venerdì 29 gennaio 2021. Non si tratta di una data casuale, in quanto quel giorno avrà inizio la seconda stagione de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci su Rai 1. Tra l’altro, vi ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il GF Vip ritorna con il doppio e consueto appuntamento settimanale, ma ciò avverrà in una data “inaspettata” e non del tutto casuale. Per quale motivo vi diciamo questo? In quanto, ilche vi presenteremo nei dettagli, svelerà il motivo secondo il quale Mediaset abbia scelto proprio queste date. Scopriamolo insieme!Vip 2020, il ritorno del doppio appuntamento settimanale IlVip 5 si appresta a tornare con il doppio appuntamento settimanale. Quindi sarà ufficialmente, di, in onda anche il venerdì. Ma, come spiega DavideMaggio, ciò avverrà precisamente venerdì 29 gennaio 2021. Non si tratta di una data casuale, in quanto quel giorno avrà inizio la seconda stagione de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci su Rai 1. Tra l’altro, vi ...

