Governo, Tabacci al lavoro per i "responsabili" alla Camera: altri due deputati aderiscono a Centro Democratico – Video (Di venerdì 15 gennaio 2021) Non soltanto i movimenti registrati a Palazzo Madama, dove il Governo di Giuseppe Conte, alla ricerca urgente dei 'responsabili' al Senato dopo l'uscita dall'esecutivo dei renziani di Italia viva, potrà ora contare sul nuovo gruppo parlamentare di Maie-Italia23 . Ovvero, la nuova denominazione del Movimento degli italiani all'estero, contenitore dei 'costruttori', con 'punto di riferimento' lo stesso presidente del Consiglio. Anche a Montecitorio, nonostante i numeri per la maggioranza – pur senza Iv – siano più solidi, da giorni è l'ex Dc Bruno Tabacci a cercare di radunare i deputati per ampliare la cornice della maggioranza, attraverso la componente del Misto di "Centro Democratico – Italiani in Europa". Se già era stata annunciata dal presidente della ...

