Governo: sondaggio Piazza Pulita, ‘crisi? per 42,8% unita nazionale senza Conte’ (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Crisi: cosa succederà?”. Secondo un sondaggio di Piazza Pulita per il 42,8% si andrà su un Governo di unità nazionale senza Conte, per il 21% un Governo con Conte senza Renzi, per l’8,1% Renzi farà un accordo e si andrà avanti come ora, per il 6,4 % elezioni anticipate. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Crisi: cosa succederà?”. Secondo undiper il 42,8% si andrà su undi unitàConte, per il 21% uncon ConteRenzi, per l’8,1% Renzi farà un accordo e si andrà avanti come ora, per il 6,4 % elezioni anticipate. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

matteosalvinimi : Ultimo sondaggio: il 54% degli italiani chiede che il centrodestra provi a guidare il Paese e la maggioranza chiede… - GiulioCentemero : ??Ultimo sondaggio clamoroso sulla crisi di governo: il 54% degli italiani chiede che il #centrodestra guidi il pae… - LegaSalvini : ?? ULTIMISSIMO SONDAGGIO: IL 50,2% DEGLI ITALIANI VUOLE IL VOTO. E IL 53,8 CHIEDE UN GOVERNO DI CENTRODESTRA I DATI… - dipego : Direi meglio NON PUÒ ripetere ancora questa enormità NON PUÒ PARLARE a nome dei milioni di Italiani che non si fann… - WYXYOVANNI55 : RT @FabryWrath: Un piccolo sondaggio da comunicare al Sig. Mattarella @Quirinale l'Italia vuole veramente Giuseppi al Governo , oppure il v… -