Governo | Renzi | ' non volevamo poltrone | le abbiamo lasciate'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Talvolta basterebbe leggere prima di criticare. Solo che per leggere la lettera ci vuole tempo, è lunga, la comunicazione di oggi richiede brevità. Altrimenti passa la linea della narrazione ufficiale: 'volevano le poltrone'. Ma volevate davvero le poltrone? Falso. Tanto è vero che ci siamo dimessi. Se avessimo voluto le poltrone avremmo trovato facilmente un accordo. Noi le poltrone le lasciamo non le chiediamo. La politica è servizio: sono così orgoglioso della nostra diversità rispetto agli altri". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Vorrei dare un abbraccio a Teresa, Elena e Ivan. È raro in politica trovare tanta dignità e bellezza. Sarebbe bello che chi è intellettualmente onesto riconoscesse la nobiltà della scelta che Teresa, Elena e Ivan hanno fatto.

