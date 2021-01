**Governo: Renzi, 'Conte ha numeri? Al Senato non lo sappiamo ancora'** (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "I giornali dicono che il premier ha già in tasca i numeri. Alla Camera si, li aveva anche prima. Al Senato non sappiamo ancora se ci saranno 161 voti a favore. Nel caso, la democrazia parlamentare avrà prodotto la terza diversa maggioranza in tre anni con lo stesso Premier. Vedremo se, come dicono, arriva a quota 161. Noi abbiamo posto dei problemi di merito, non possiamo adesso far finta di niente". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "I giornali dicono che il premier ha già in tasca i. Alla Camera si, li aveva anche prima. Alnonse ci saranno 161 voti a favore. Nel caso, la democrazia parlamentare avrà prodotto la terza diversa maggioranza in tre anni con lo stesso Premier. Vedremo se, come dicono, arriva a quota 161. Noi abbiamo posto dei problemi di merito, non possiamo adesso far finta di niente". Lo scrive Matteonella enews.

