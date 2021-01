Governo | Orlando | ' velleitario dire maggioranza riparte con Iv'

Corriere : L’ira di Orlando (Pd): «Errore di pochi che pagheremo tutti» - infoitinterno : Crisi di governo, diretta – Orlando: “Per i costruttori serve cornice politica” - edocogoo : Crisi di governo, diretta – Orlando: “Per i costruttori serve cornice politica”. Renzi: “Mi è mancata la sponda del… - TV7Benevento : Governo: Orlando, 'tema numeri questione seria che si pone'... - TV7Benevento : Governo: Orlando, 'senatori non in maggioranza ci entreranno con ragioni comuni'... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Orlando

Roma, 15 gen (Adnkronos) – Un partito di Conte? “Conte farà quello che crede. Noi ci siamo schierati con Conte perchè non crediamo serva una crisi al buio e perchè pensiamo che le critiche fatte a Con ...Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Quella dei numeri è una questione seria. E' chiaro che si può evitare una crisi avendo anche un numero in più, ma non governare avendo un voto in più. Il tema si pone, ma u ...