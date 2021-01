Governo | Orlando | ' Renzi voleva Mes ma con crisi bruciati 8mln in un giorno'

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen (Adnkronos) - Chi, come Matteo, diceva di spendersi per il Mes prima dellausa "un argomento che non tiene conto del fatto che il risparmio che il Mes può comportare rischia di essere compromesso dalladi, perché se c'è lasale lo spread e si bruciano soldi. Con il Mes si risparmiano 300mln, solo ierisono staticon lo spread". Lo ha detto Andreaal termine di una riunione al Nazareno.

Ultime Notizie dalla rete : Governo Orlando

Roma, 15 gen (Adnkronos) - Chi, come Matteo Renzi, diceva di spendersi per il Mes prima della crisi usa "un argomento che non tiene conto del fatto che il risparmio che il Mes può comportare rischia d ...Ma mai dire mai, perché penso che in assoluto è probabile che, diciamo così, ci si possa riparlare, ma oggi pensare che ricompattando con Italia Viva si riparta e si ricostituisca la maggioranza di Go ...