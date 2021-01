Governo: Orlando, ‘per i costruttori ci sarà cornice politica’ (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen (Adnkronos) – “Se si manifesterà una disponibilità” da parte dei parlamentari costruttori “si realizzerà in una cornice politica. Penso ci sarà una adesione da una valutazione della situazione del quadro politico e del quadro europeo. Credo che questo sarà, molto probabilmente. Quali saranno le forme parlamentari non lo sappiamo”. Lo ha detto Andrea Orlando a SkyTg24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen (Adnkronos) – “Se si manifesterà una disponibilità” da parte dei parlamentari“si realizzerà in unapolitica. Penso ciuna adesione da una valutazione della situazione del quadro politico e del quadro europeo. Credo che questo, molto probabilmente. Quali saranno le forme parlamentari non lo sappiamo”. Lo ha detto Andreaa SkyTg24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

