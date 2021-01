Governo, la crisi è un'opportunità (Di venerdì 15 gennaio 2021) crisi, dal greco crinein, che vuol dire crinale, ma anche scelta, è sempre opportunità. Ogni crisi non offre ma impone una scelta, se tornare al come prima, o se cambiare per migliorare. Vale per le esigenze, vale per i fenomeni storici e naturali come una pandemia, vale per i fenomeni politici, come una crisi di Governo. In questo momento le abbiamo tutte: le crisi delle esistenze, le crisi sanitarie, le crisi dei modelli economico-produttivi e, come un meteorite, la crisi di Governo. Ho letto con attenzione il commento di Enrico Letta, giustamente avverte che il rischio è che con questa crisi di Governo intempestiva e irresponsabile l’Europa potrebbe non fidarsi di noi. È un tema. A ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021), dal greco crinein, che vuol dire crinale, ma anche scelta, è sempre. Ogninon offre ma impone una scelta, se tornare al come prima, o se cambiare per migliorare. Vale per le esigenze, vale per i fenomeni storici e naturali come una pandemia, vale per i fenomeni politici, come unadi. In questo momento le abbiamo tutte: ledelle esistenze, lesanitarie, ledei modelli economico-produttivi e, come un meteorite, ladi. Ho letto con attenzione il commento di Enrico Letta, giustamente avverte che il rischio è che con questadiintempestiva e irresponsabile l’Europa potrebbe non fidarsi di noi. È un tema. A ...

