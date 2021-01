Governo, ecco perchè Renzi può rientrare dopo il voto di fiducia (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – Quanti voti basteranno al premier Giuseppe Conte nel doppio passaggio di lunedi’ e martedi’? Un voto in piu’, come dice il vicesegretario del Pd Andrea Orlando stamattina. Oppure il premier deve puntare a 161 voti, la soglia che segna la maggioranza assoluta, come dice Matteo Renzi? Leggi su dire (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – Quanti voti basteranno al premier Giuseppe Conte nel doppio passaggio di lunedi’ e martedi’? Un voto in piu’, come dice il vicesegretario del Pd Andrea Orlando stamattina. Oppure il premier deve puntare a 161 voti, la soglia che segna la maggioranza assoluta, come dice Matteo Renzi?

petergomezblog : Crisi di governo, i primi renziani che restano con Conte sono i socialisti Nencini e Maraio. Leggi perché può esser… - Mov5Stelle : Siamo nel bel mezzo di una pandemia e Matteo Renzi ha deciso di aprire una crisi di governo in maniera totalmente i… - Mov5Stelle : Ecco la figura che ci fa fare Renzi sulla stampa internazionale! Oggi l’Italia viene associata alla sua trovata di… - TrimyJorge : @La_manina__ Non c’è bisogno di pretesti, il RP lo ha scritto uno storico (Gualtieri) insieme a Casalino e Conte co… - OPaiano : RT @SarahConnor_18: Avete dato un'occhiata alla stampa estera? Dal Pais,Ft, Reuters,The Guardian,New York Times, Der Spiegel,Le Monde etc s… -