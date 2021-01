Governo, ecco ‘Maie-Italia23’: “Cerchiamo costruttori, Conte punto di riferimento” (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – E’ nata oggi al Senato la componente del gruppo misto MAIE-Italia23, “per costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe Conte”, spiega il Senatore Ricardo Merlo, presidente MAIE e Sottosegretario agli Esteri in questa legislatura. Leggi su dire (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – E’ nata oggi al Senato la componente del gruppo misto MAIE-Italia23, “per costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe Conte”, spiega il Senatore Ricardo Merlo, presidente MAIE e Sottosegretario agli Esteri in questa legislatura.

Ultime Notizie dalla rete : Governo ecco Governo, ecco i possibili scenari Agenzia ANSA Firmato Nuovo Dpcm: ecco le nuove regole, dalle visite nelle abitazioni private a musei e sport

Il nuovo decreto introduce una serie di misure che riguardano gli spostamenti, l'attività sportiva e la cultura ...

Covid, da domenica Lombardia, Sicilia e Bolzano ‘rosse’. Ecco il nuovo Dpcm

Nove regioni in zona arancione. Nuova stretta in arrivo: impianti di sci chiusi fino al 15 febbraio, per i bar stop asporto dalle 18 ...

