Governo, è corsa frenetica al “mercato delle vacche. Conte alla Camera per la fiducia lunedì alle 12 (Di venerdì 15 gennaio 2021) lunedì alle 12. È il momento in cui Giuseppe Conte si presenterà alla Camera per le comunicazioni sulla crisi di Governo e la richiesta di fiducia, previste poi per martedì alle 9.30 al Senato. Ed è facile immaginare che saranno giorni all’insegna del più sfrenato “mercato delle vacche”, con le forze che ancora sono al Governo impegnate nella volata finale per trovare una nuova maggioranza purché sia. Salvini: “Non oso immaginare il Suk” “Prima di lunedì vengono un sabato e una domenica. Ho i brividi pensando alle offerte da suk che saranno fatte a questo e a quello”, ha pronosticato Matteo Salvini, ricordando che “Mattarella stesso disse a me e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 gennaio 2021)12. È il momento in cui Giuseppesi presenteràper le comunicazioni sulla crisi die la richiesta di, previste poi per martedì9.30 al Senato. Ed è facile immaginare che saranno giorni all’insegna del più sfrenato “”, con le forze che ancora sono alimpegnate nella volata finale per trovare una nuova maggioranza purché sia. Salvini: “Non oso immaginare il Suk” “Prima divengono un sabato e una domenica. Ho i brividi pensandoofferte da suk che saranno fatte a questo e a quello”, ha pronosticato Matteo Salvini, ricordando che “Mattarella stesso disse a me e ...

