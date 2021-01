Governo | diretta crisi Renzi | «Non si sa se Conte ha i voti del Senato | vedremo»

petergomezblog : Crisi di governo, la diretta – Si attende la mossa di Conte. Appello di Di Maio ai ‘costruttori’. #Zingaretti: ‘Ita… - SkyTG24 : In diretta la conferenza stampa di Matteo Renzi ?? - andreapurgatori : BREAKING NEWS - CAUSA CRISI DI GOVERNO (SE CI SARA') QUESTA SERA #ATLANTIDE PASSA LA DIRETTA ALLO SPECIALE DI… - FinoGinofino : RT @MarcoRizzoPC: DALLA PADELLA NELLA BRACE. Si corre il rischio di passare da un governo di incompetenti servo dei poteri forti ad un gove… - pierluca_mussi : RT @MarcoRizzoPC: DALLA PADELLA NELLA BRACE. Si corre il rischio di passare da un governo di incompetenti servo dei poteri forti ad un gove… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo diretta

Il Messaggero

«I giornali dicono che il Premier ha già in tasca i numeri. Alla Camera sì, li aveva anche prima. Al Senato non sappiamo ancora se ci saranno 161 voti a favore. Nel caso, ...L'Aquila. “Questa crisi e’ un errore contro l’Italia. Bisogna costruire e non distruggere, sempre. Ma in particolare in questo drammatico momento di emergenza sanitaria, sociale ed economica. Lunedì ...