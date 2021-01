Governo, cosa succede? Da Delrio a Marcucci a Crimi: un ministero a ogni big per blindare la legislatura (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA Sotto le tracce di una crisi di Governo che solo ieri si è aperta con il ritiro della delegazione di Italia Viva e che potrebbe avere tempi lunghi, aumentano coloro che sperano di entrare... Leggi su ilmattino (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA Sotto le tracce di una crisi diche solo ieri si è aperta con il ritiro della delegazione di Italia Viva e che potrebbe avere tempi lunghi, aumentano coloro che sperano di entrare...

matteosalvinimi : Chiediamo che domani Conte venga in Parlamento a spiegare che cosa sta succedendo: c'è ancora un governo? Se hanno… - Mov5Stelle : RENZI, COSA NE PENSA IL MONDO? Francia???? Matteo Renzi accelera la caduta del governo italiano Regno Unito???? L'Ital… - matteosalvinimi : #Salvini: Dire 'Lavoriamo insieme' non basta. Su cosa? Unici interventi di legge fatti dal governo Pd-5stelle sono… - stefanocazzola1 : RT @Thelma02559007: @meb I 5 stellini approveranno qualsiasi cosa stanne certa, sanno che dopo il 2023 al governo ( per fortuna) non ci and… - GuglielmoZambe2 : RT @AntonioSocci1: I post comunisti sono sempre uguali. Quando qualcuno li allontana dalle poltrone diventano furibondi. Il linciaggio medi… -