Governo Conte, ultime notizie: chi sono i possibili responsabili? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quali senatori potrebbero appoggiare il Governo Conte, i cosiddetti “responsabili”, dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva? Al momento, ne sono stati individuati una decina. Ecco chi sono. Segui Termometro Politico su Google News Governo ultime notizie: esecutivo verso la crisi. Le ipotesi in campo Governo Conte: caccia ai responsabili Sarebbero 12 o forse addirittura 15-20 i senatori “responsabili” pronti a sostenere il Governo Conte nel passaggio parlamentare successivo alla crisi politica innescata da Matteo Renzi. Tra i nomi che circolano di più sulla stampa quegli degli ex pentastellati Paola Nugnes, Michele Giarrusso, ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quali senatori potrebbero appoggiare il, i cosiddetti “”, dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva? Al momento, nestati individuati una decina. Ecco chi. Segui Termometro Politico su Google News: esecutivo verso la crisi. Le ipotesi in campo: caccia aiSarebbero 12 o forse addirittura 15-20 i senatori “” pronti a sostenere ilnel passaggio parlamentare successivo alla crisi politica innescata da Matteo Renzi. Tra i nomi che circolano di più sulla stampa quegli degli ex pentastellati Paola Nugnes, Michele Giarrusso, ...

