Golf, arrestato Angel Cabrera: l’argentino vinse Us Open e Masters (Di venerdì 15 gennaio 2021) Angel Cabrera, vincitore dello Us Open (2007) e del Masters Tournament (2009), è stato arrestato dall’Interpol in Brasile per fatti iniziati nel 2016: si parla di furto, violenza, intimidazioni, ripetute mancanze di rispetto nei confronti delle autorità. Ad aggravare la situazione c’è la denuncia per violenza domestica ricevuta dalla sua ultima compagna e dalla ex moglie Silvia Rivadero. Il Golfista argentino, tra i più affermati del Sudamerica, sarà ora estradato in Argentina. Un arco iniziato con grandi trionfi, anche contro Tiger Woods e Jim Furyk, e terminato con accuse molto pesanti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021), vincitore dello Us(2007) e delTournament (2009), è statodall’Interpol in Brasile per fatti iniziati nel 2016: si parla di furto, violenza, intimidazioni, ripetute mancanze di rispetto nei confronti delle autorità. Ad aggravare la situazione c’è la denuncia per violenza domestica ricevuta dalla sua ultima compagna e dalla ex moglie Silvia Rivadero. Ilista argentino, tra i più affermati del Sudamerica, sarà ora estradato in Argentina. Un arco iniziato con grandi trionfi, anche contro Tiger Woods e Jim Furyk, e terminato con accuse molto pesanti. SportFace.

