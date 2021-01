Golf: Angel Cabrera arrestato in Brasile. L’ex vincitore Major accusato di violenza domestica e diversi altri reati (Di venerdì 15 gennaio 2021) La polizia federale brasiliana ha arrestato nelle scorse ore Angel Cabrera, 51 anni. Il Golfista argentino, vincitore di due Major in passato (US Open 2007 e Masters 2009), è stato prelevato con accuse pesantissime sulle spalle. Cabrera, infatti, deve rispondere di violenza domestica, furto, intimidazioni e ripetute mancanze di rispetto verso le autorità, con fatti che vanno a decorrere dal 2016 in avanti e che ne provocheranno l’estradizione in Argentina. A rivelare per prima la notizia l’Associated Press: l’arresto è avvenuto in una delle zone benestanti di Rio de Janeiro. Sono in particolare due le donne che accusano il Golfista di Cordoba: una è L’ex moglie, Silvia Rivadero, che ha formalizzato due ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) La polizia federale brasiliana hanelle scorse ore, 51 anni. Ilista argentino,di duein passato (US Open 2007 e Masters 2009), è stato prelevato con accuse pesantissime sulle spalle., infatti, deve rispondere di, furto, intimidazioni e ripetute mancanze di rispetto verso le autorità, con fatti che vanno a decorrere dal 2016 in avanti e che ne provocheranno l’estradizione in Argentina. A rivelare per prima la notizia l’Associated Press: l’arresto è avvenuto in una delle zone benestanti di Rio de Janeiro. Sono in particolare due le donne che accusano ilista di Cordoba: una èmoglie, Silvia Rivadero, che ha formalizzato due ...

