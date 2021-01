Gli americani hanno pagato 100mila dollari per far andare in bagno i bodyguard di Ivanka Trump (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sembrerebbe una barzelletta, ma invece è tutto vero. Anche se da quella famiglia ci si aspetta ormai di tutto. Uno spreco di denaro per un motivo inimmaginabile: nei quattro anni della presidenza di ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sembrerebbe una barzelletta, ma invece è tutto vero. Anche se da quella famiglia ci si aspetta ormai di tutto. Uno spreco di denaro per un motivo inimmaginabile: nei quattro anni della presidenza di ...

ilpost : Gli Stati Uniti hanno messo Xiaomi nella “blacklist” delle aziende straniere che non possono ricevere investimenti… - DantiNicola : Chi assalta un'istituzione democratica invadendola ed aggredendo poliziotti non può essere eroe. In democrazia ci s… - factanza : Gli Stati Uniti rischiano 92mila vittime nelle prossime 3 settimane. Oltre 38mila americani sono morti a causa de… - HOL1C : Anyways gli americani sono il popolo più stupido del mondo. L'altro giorno su yt mi sono ritrovata a vedere un vide… - _Giusy__ : Gli Americani se scoprissero i miei pensieri casti su Toto Wolff -