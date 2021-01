Gli americani “cancellano” Donald Trump da ‘Mamma ho riperso l’aereo’ e Macaulay Culkin applaude (Di venerdì 15 gennaio 2021) In pochi probabilmente se lo ricordano, ma nel 1992 Donald Trump ha recitato un breve cameo nei panni di un cliente del Plaza Hotel nel secondo capitolo di Mamma ho perso l’aereo, dal titolo originale Home Alone: Lost In New York. Un piccolo cameo non previsto nella sceneggiatura originale del film, ma preteso dallo stesso Donald Trump (all’epoca proprietario del Plaza Hotel, dove sono state girate alcune scene) ed alla fine concesso. Nel film l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America dice semplicemente una piccola battuta (“In fondo al corridoio, a sinistra”), indicando al piccolo protagonista Kevin McCallister (interpretato da Macaulay Culkin) la portineria. ? Quando è stato eletto Presidente la scena originale è tornata virale sui social ed ora – dopo l’assalto a Capitol Hill – la ... Leggi su biccy (Di venerdì 15 gennaio 2021) In pochi probabilmente se lo ricordano, ma nel 1992ha recitato un breve cameo nei panni di un cliente del Plaza Hotel nel secondo capitolo di Mamma ho perso l’aereo, dal titolo originale Home Alone: Lost In New York. Un piccolo cameo non previsto nella sceneggiatura originale del film, ma preteso dallo stesso(all’epoca proprietario del Plaza Hotel, dove sono state girate alcune scene) ed alla fine concesso. Nel film l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America dice semplicemente una piccola battuta (“In fondo al corridoio, a sinistra”), indicando al piccolo protagonista Kevin McCallister (interpretato da) la portineria. ? Quando è stato eletto Presidente la scena originale è tornata virale sui social ed ora – dopo l’assalto a Capitol Hill – la ...

