Giuseppe Conte ci imprigiona anche senza maggioranza: tanti saluti alla democrazia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Per focalizzare l'anomalia italiana, bisogna fare un passo di lato. Estraniarsi dagli editoriali dei giornaloni e dalle veline di Palazzo Chigi (sempre più indistinguibili tra loro) e tornare alla descrizione fattuale della nuda realtà. Se oggi un cronista di una democrazia occidentale fosse catapultato di colpo nell'Italietta giallorossa, nel caso si riprendesse dallo choc, scatterebbe la seguente istantanea. Un governo esautorato, privo di qualsiasi legittimità sostanziale di fronte al popolo sovrano, che persevera a sequestrare il medesimo popolo in uno stato d'eccezione permanente, congelandone le libertà fondamentali (quelle garantite dalla Costituzione che per i compagni, dopo il matrimonio con la Casaleggio&Associati, non è la più bella del mondo). Se non è il Venezuela, poco ci manca. Da quando Renzi ha compiuto ...

