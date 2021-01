Giulia De Lellis, un compleanno da sogno: “Ha fatto battere il mio cuore più che mai!” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Per la bellissima influencer, Giulia De Lellis, è arrivato un compleanno da sogno: “Ha fatto battere il mio cuore più che mai!”, le immagini straordinarie. Un compleanno da sogno per Giulia De Lellis: sorpresa magnifica (fonte Instagram)Oggi è un giorno speciale per la splendida . Arriva ai 25, la bellissima influencer non ha potuto, ovviamente, vista la situazione Coronavirus, festeggiare in grande stile. Eppure, le sorprese non sono mancate, così come una torta magnifica e le grandi emozioni. Come sempre, la dolcissima Giulia ha deciso di rendere i fan partecipi di questo momento tanto importante e lo ha fatto pubblicando alcuni scatti tramite il suo ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Per la bellissima influencer,De, è arrivato unda: “Hail miopiù che”, le immagini straordinarie. UndaperDe: sorpresa magnifica (fonte Instagram)Oggi è un giorno speciale per la splendida . Arriva ai 25, la bellissima influencer non ha potuto, ovviamente, vista la situazione Coronavirus, festeggiare in grande stile. Eppure, le sorprese non sono mancate, così come una torta magnifica e le grandi emozioni. Come sempre, la dolcissimaha deciso di rendere i fan partecipi di questo momento tanto importante e lo hapubblicando alcuni scatti tramite il suo ...

Notiziedi_it : Giulia De Lellis festeggia il compleanno con Carlo, che le fa una sorpresa - federica89M : @mmorphine_ Ma vuoi scherzare? @GiuseppeConteIT deve pubblicare le stronzate su Instagram come Giulia de lellis - Novella_2000 : Giulia De Lellis festeggia il suo compleanno con Carlo Gussalli Beretta (ma infrange una promessa che gli aveva fat… - disagio_tv : La sorpresa di Carlo Beretta a Giulia De Lellis per il suo compleanno! - infoitcultura : Giulia De Lellis incidente | Colpo alla testa : “Non so che danni ho fatto” -