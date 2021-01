Giulia De Lellis, la sorpresa di Carlo Beretta per il compleanno è da togliere il fiato (Di venerdì 15 gennaio 2021) Giulia De Lellis, la nota influencer, oggi compie 25 anni. Un compleanno molto atteso dalla giovane che non vedeva l’ora di viverlo insieme al suo nuovo amore, Carlo Beretta. Tanto che ieri, in mattinata, proprio per l’emozione di festeggiare, ha sbattuto fortissimo la testa, cosa che le ha provocato una grande paura. I suoi follower … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 15 gennaio 2021)De, la nota influencer, oggi compie 25 anni. Unmolto atteso dalla giovane che non vedeva l’ora di viverlo insieme al suo nuovo amore,. Tanto che ieri, in mattinata, proprio per l’emozione di festeggiare, ha sbattuto fortissimo la testa, cosa che le ha provocato una grande paura. I suoi follower … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

infoitcultura : Tutte le foto della cena super lusso per il compleanno di Giulia De Lellis (con dedica del fidanzato) - GossipItalia3 : Giulia De Lellis: il regalo di compleanno dal prezzo da capogiro #gossipitalianews - Notiziedi_it : Tutte le foto della cena super lusso per il compleanno di Giulia De Lellis (con dedica del fidanzato) - MediasetTgcom24 : Giulia De Lellis compie 25 anni, guarda che sorpresa per il compleanno! #giuliadelellis - soloperiltrash1 : RT @doveholatesta: In un mondo di Giulia De Lellis, siate Giulia Valentina -