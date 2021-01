Giulia De Lellis compie 25 anni, guarda che sorpresa per il compleanno! (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un compleanno speciale, romantico e intimo, tra le mura di casa ma con tutti i propri desideri realizzati. Giulia De Lellis compie 25 anni e festeggia con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta che per l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un compleanno speciale, romantico e intimo, tra le mura di casa ma con tutti i propri desideri realizzati.De25e festeggia con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta che per l'...

Notiziedi_it : Tutte le foto della cena super lusso per il compleanno di Giulia De Lellis (con dedica del fidanzato) - MediasetTgcom24 : Giulia De Lellis compie 25 anni, guarda che sorpresa per il compleanno! #giuliadelellis - soloperiltrash1 : RT @doveholatesta: In un mondo di Giulia De Lellis, siate Giulia Valentina - NjallHoran_ljfe : RT @doveholatesta: In un mondo di Giulia De Lellis, siate Giulia Valentina - voiceofmyideas : RT @whenistarttocry: In un mondo di Giulia De Lellis e Giulia Valentina siate Giulia Tofana -