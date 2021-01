Giudice Sportivo Coppa Italia: Donnarumma salta il derby contro l’Inter (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono stati emessi i verdetti relativi agli ottavi di finale di Coppa Italia: il Milan dovrà fare a meno di Donnarumma nel derby contro l’Inter Il Giudice Sportivo ha emesso i verdetti dopo gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco le sanzioni relative alle gare giocate, tra cui spicca la squalifica di Donnarumma. Gianluigi Donnarumma (Milan) espulso per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.Filip Djuricic (Sassuolo)Daniele Croce (collaboratore tecnico Torino), espulso per aver rivolto un’espressione irriguardosa ad un componente della panchina avversaria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono stati emessi i verdetti relativi agli ottavi di finale di: il Milan dovrà fare a meno dinelIlha emesso i verdetti dopo gli ottavi di finale di. Ecco le sanzioni relative alle gare giocate, tra cui spicca la squalifica di. Gianluigi(Milan) espulso per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.Filip Djuricic (Sassuolo)Daniele Croce (collaboratore tecnico Torino), espulso per aver rivolto un’espressione irriguardosa ad un componente della panchina avversaria. Leggi su Calcionews24.com

