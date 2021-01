Gianna Nannini risponde alle critiche sul video de “L’aria sta finendo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Con riferimento a quanto dichiarato ieri, giovedì 14 gennaio, dai sindacati di polizia in merito aldel brano dista, l’artista dichiara: «Non posso credere che una canzone d’amore come “sta” scateni tutto questo odio. La musica ha i suoi messaggi e così iche li rappresentano. L’ “Arte” è uno stato indipendente. Nessuno di noi, e me per prima sia chiaro, vuole offendere la polizia e chi rischia ogni giorno la propria vita, ma nemmeno vogliamo che un altro essere umano abusi del proprio potere. Purtroppo siamo tutti a conoscenza di tragici episodi in cui è capitato, vedi il caso di George Floyd negli USA. È per questo che nelalcune istituzioni vengono raffigurate, per ...