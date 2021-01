Gianna Nannini, il nuovo video finisce nella bufera: “Vergognoso” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il video alla fine dell'articolo. E' rovente la polemica sul nuovo video musicale di Gianna Nannini, quello che accompagna il nuovo singolo dell'artista, "L'aria sta finendo". nella clip diffusa sui principali social i poliziotti sono raffigurati con teste di maiale. Un singolo, uscito prima di Natale, che sta facendo discutere. “Poliziotti torturatori con facce di maiali e che sono uno dei mali del mondo. E’ quanto abbiamo visto nel nuovo video relativo al brano di Gianna Nannini ‘L’aria sta finendo’, un videoclip in animazione definito ‘evocativo’ che vorrebbe racchiudere un po’ tutti le storture della società moderna, e fra queste ricomprende a nostro avviso oscenamente gli ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilalla fine dell'articolo. E' rovente la polemica sulmusicale di, quello che accompagna ilsingolo dell'artista, "L'aria sta finendo".clip diffusa sui principali social i poliziotti sono raffigurati con teste di maiale. Un singolo, uscito prima di Natale, che sta facendo discutere. “Poliziotti torturatori con facce di maiali e che sono uno dei mali del mondo. E’ quanto abbiamo visto nelrelativo al brano di‘L’aria sta finendo’, unclip in animazione definito ‘evocativo’ che vorrebbe racchiudere un po’ tutti le storture della società moderna, e fra queste ricomprende a nostro avviso oscenamente gli ...

officialmaz : Questo è un fotogramma dell'ultimo, video di Gianna #Nannini. Le forze dell'ordine rappresentate come maiali. Le st… - MediasetTgcom24 : Il sindacato di polizia contro Gianna Nannini: 'Video oltraggioso, si deve scusare' #giannanannini… - MediasetTgcom24 : Gianna Nannini risponde al sindacato di polizia: 'Non posso credere che quella canzone d’amore scateni tutto questo… - sergio_scorza : RT @OssRepressione: Un videoclip di #giannanannini fa arrabbiare i sindacati di #Polizia - mofornari1 : RT @ImolaOggi: Poliziotti come maiali, Gianna Nannini: stupita che la mia canzone scateni #odio (la kompagna... non capisce) -