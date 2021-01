Gianna Nannini, agenti come maiali nel video: è bufera, polizia contro l’artista (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sindacati di polizia contro Gianna Nannini per il video del singolo L’aria sta finendo, lanciato dall’artista nel dicembre scorso e ora nel vortice di una bufera dai contorni sempre più vasti. A scatenare la polemica, alcune sequenze in cui si vedono agenti con la faccia da maiali che picchiano un uomo di colore. L’aria sta finendo: il video di Gianna Nannini nella bufera “Il mio canto d’allarme per un futuro da difendere“: così Gianna Nannini, il 14 dicembre scorso, aveva lanciato su Instagram un estratto del videoclip del singolo L’aria sta finendo, dipingendo la sua ultima fatica discografica ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sindacati diper ildel singolo L’aria sta finendo, lanciato dalnel dicembre scorso e ora nel vortice di unadai contorni sempre più vasti. A scatenare la polemica, alcune sequenze in cui si vedonocon la faccia dache picchiano un uomo di colore. L’aria sta finendo: ildinella“Il mio canto d’allarme per un futuro da difendere“: così, il 14 dicembre scorso, aveva lanciato su Instagram un estratto delclip del singolo L’aria sta finendo, dipingendo la sua ultima fatica discografica ...

MediasetTgcom24 : Il sindacato di polizia contro Gianna Nannini: 'Video oltraggioso, si deve scusare' #giannanannini… - officialmaz : Questo è un fotogramma dell'ultimo, video di Gianna #Nannini. Le forze dell'ordine rappresentate come maiali. Le st… - LegaSalvini : POLIZIOTTI E MAIALI NEL VIDEO, BUFERA SU GIANNA NANNINI - alexbottoni : Poliziotti come maiali, agenti in rivolta dopo il filmato choc di Gianna Nannini - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Polizia contro #GiannaNannini per il suo ultimo video: “Non siamo maiali, vergogna. È un grave oltraggio alla dignità”… -