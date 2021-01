Giampaolo: “Domani gara da non sbagliare. Dobbiamo recuperare energie” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Torino non può più sbagliare e Domani i granata sono attesi da un autentico spareggio salvezza in casa contro lo Spezia di Italiano. A presentare la gara in conferenza stampa, il tecnico del Torino, Marco Giampaolo. Queste le sue parole: “Affrontiamo una gran bella squadra, una squadra che gioca a calcio, spensierata e leggera. Si divertono, è una squadra riconoscibile. Giocano con poco carico cognitivo, Dobbiamo prepararla al meglio. E’ una sfida molto importante, dovremo recuperare dopo il tour de force”. I pericoli da evitare: “Se la squadra affrontasse l’avversaria con braccino corto e ansie, non è calcio. E devi fare un altro mestiere. Il calcio è un divertimento serio, la dice lunga su cosa lunga. Non esistono buoni propositi, bisogna essere positivi e propositivi, rischiare ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Torino non può piùi granata sono attesi da un autentico spareggio salvezza in casa contro lo Spezia di Italiano. A presentare lain conferenza stampa, il tecnico del Torino, Marco. Queste le sue parole: “Affrontiamo una gran bella squadra, una squadra che gioca a calcio, spensierata e leggera. Si divertono, è una squadra riconoscibile. Giocano con poco carico cognitivo,prepararla al meglio. E’ una sfida molto importante, dovremodopo il tour de force”. I pericoli da evitare: “Se la squadra affrontasse l’avversaria con braccino corto e ansie, non è calcio. E devi fare un altro mestiere. Il calcio è un divertimento serio, la dice lunga su cosa lunga. Non esistono buoni propositi, bisogna essere positivi e propositivi, rischiare ...

