GfVip, Stefania si alza e se ne va. La reazione alle parole di Cecilia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una nomination che vede tutte donne a rischio di uscire dalla casa del GfVip. Dayane, Cecilia, Carlotta, Stefania: queste le quattro concorrenti che dovranno sottostare alle volontà del pubblico e qualcuna non ha preso benissimo la nomination. LEGGI ANCHE: — Ecco il post del marito di Cecilia Capriotti durante il putiferio nella casa del GF Un tradimento: così Cecilia Capriotti definisce la nomination ricevuta da Maria Teresa Ruta. Una vera e propria doccia fredda per lei, che non riesce ad accettare e a capire il perché MTR abbia fatto proprio il suo nome. “Ho sempre parlato con lei, mi sono confidata e poi lei mi nomina, non ci sto è stato un colpo basso, le ho dato una fiducia che non meritava. – si sfoga Cecilia parlando con Tommaso e Stefania ... Leggi su funweek (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una nomination che vede tutte donne a rischio di uscire dalla casa del. Dayane,, Carlotta,: queste le quattro concorrenti che dovranno sottostarevolontà del pubblico e qualcuna non ha preso benissimo la nomination. LEGGI ANCHE: — Ecco il post del marito diCapriotti durante il putiferio nella casa del GF Un tradimento: cosìCapriotti definisce la nomination ricevuta da Maria Teresa Ruta. Una vera e propria doccia fredda per lei, che non riesce ad accettare e a capire il perché MTR abbia fatto proprio il suo nome. “Ho sempre parlato con lei, mi sono confidata e poi lei mi nomina, non ci sto è stato un colpo basso, le ho dato una fiducia che non meritava. – si sfogaparlando con Tommaso e...

trash_italiano : STEFANIA NON SENTIRTI SOLA QUANDO USCIRAI AVRAI IL MONDO #GFVIP - domeniconaso : Stefania Orlando non ha, per fortuna, l’ossessione della vittoria che, purtroppo, vedo in ALTRI. Ti si ama, Orland… - GrandeFratello : Dayane contro Stefania: 'Lei ha visto che Tommaso è un personaggio fortissimo e si è attaccata a lui... è tutta una… - adorevcoffee : RT @Blackou49784870: Stefania:'ho detto a Giulia di nn preoccuparsi delle cose che le hai detto ieri' Tommaso:'no, no, ma io le penso' ??… - Giulietta23123 : RT @Edoru3: Tommaso: “No, il diverbio con la Salemi lo sottoscrivo. Sì amore, perché ho detto la verità” Stefania: “Vabbè ieri avevate bev… -