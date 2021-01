GF Vip | un altro cambio Ma il pubblico sarà ben felice della novità

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Ildi Alfonso Signorini aspettava da settimane questa notizia. E probabilmente anche i vipponi ne saranno felici. No, almeno per ora nessun nuovo prolungamento del reality più lungo in assoluto. Da quanto si è appreso la finale del GF Vip dovrebbe andare in onda il prossimo 26 febbraio. Peccato che i concorrenti siano fermi alla data dell’8, quella che aveva subito mandato in crisi Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, poi usciti dal gioco. Ma proprio nelle ultime ore Tommaso Zorzi ha fiutato che probabilmente, televoto permettendo, non uscirà dalla Casa fra meno di 2 mesi ma più tardi anche se non sa bene quando. Quando Samantha De Grenet gli ha detto che probabilmente prolungheranno lo show di 1 o 2 settimane, lui è entrato in crisi. “Cosa? Un’altra settimana? Samantha se sai qualcosa dimmelo. Io non resisto te lo dico”. (Continua dopo la foto) Ha anche ...