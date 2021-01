GF Vip, Pierpaolo Pretelli scosso: chiamato d’urgenza dalla psicologa (Di sabato 16 gennaio 2021) Il concorrente del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli è stato convocato d’urgenza dalla psicologa. Che cosa è successo? Pierpaolo Pretelli ha recentemente vissuto qualche momento di sconforto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. L’uomo infatti sembrerebbe essere stato chiamato con urgenza dalla psicologa. Che cosa si saranno detti i due? Una volta terminato il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 16 gennaio 2021) Il concorrente del Grande Fratello Vipè stato convocato. Che cosa è successo?ha recentemente vissuto qualche momento di sconforto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. L’uomo infatti sembrerebbe essere statocon urgenza. Che cosa si saranno detti i due? Una volta terminato il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : GF Vip Pierpaolo Pretrelli: “Con Elisabetta ho sbagliato” - #Pierpaolo #Pretrelli: #Elisabetta - anticipazionitv : #gfvip ?? Pierpaolo riflette sulla storia con Giulia e lei...?????? #PRELEMI - Milan10Tony : #GFVIP Venerdì Nella Casa????, 122°Giorno A Cinecittá Per I Vip??, Le T-Shirt Del GF??,Aperitivo Glamour Per I Vipponi??… - Marco90081036 : Votate qui Pierpaolo come preferito - andreailpizzi1 : @GrandeFratello Rosalinda: che c'entra Pisa con le repubbliche marinare... Cmq non ne ho idea quali siano... Pierpa… -