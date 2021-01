GF Vip la produzione nella bufera dopo lo sclero di Maria Teresa | i parenti di Tommaso | “Scorretti…” FOTO

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Loavuto daRutaserata di ieri al GF Vip ha sollevato un grosso polverone. Sulla questione, infatti, sono intervenuti molte persone, tra cui anche la mamma e la sorella diZorzi. Le due donne hanno commentato quanto accaduto schierandosi dalla parte della Ruta e non hanno potuto fare a meno di sollevare delle critiche contro il reality show. Specie secondo il punto di vista di Gaia, infatti, lasi starebbe comportando in modo scorretto. Ecco perché. GF Vip scorrettolodi? La signora Armanda e Gaia sono intervenute sui social per commentare il momento didiRuta al GF Vip. Si è ...

EireenViolet : RT @EireenViolet: DAYANE:Signorini stavolta è nei guai: il fratello contro la produzione del GF Vip! Ju e gli avvocati di DAY chiederanno a… - SaraAmad0 : RT @_rayx_: Dayane Mello, “Signorini stavolta è nei guai”: il fratello contro la produzione del “GF Vip” - xlareche : Dayane Mello, “Signorini stavolta è nei guai”: il fratello contro la produzione del “GF Vip” - moonbyelle : RT @_rayx_: Dayane Mello, “Signorini stavolta è nei guai”: il fratello contro la produzione del “GF Vip” - Angie98426649 : RT @martig21_: Dayane Mello, “Signorini stavolta è nei guai”: il fratello contro la produzione del “GF Vip” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip produzione

Samantha e una risposta in confessionale, hanno mandato in crisi Zorzi: il concorrente del GF Vip ha capito che il reality non finirà l'8 febbraio.Dopo aver rifiutato L'Isola dei Famosi, Karina Cascella pare interessata al Grande Fratello Vip: ecco le sue parole in merito.