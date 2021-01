GF Vip, Carlotta Dell’Isola e le sue extension fanno discutere: “Mica lasciarle con la colla cheratina attaccata così“ (FOTO) (Di venerdì 15 gennaio 2021) Delusione per Carlotta Dell’Isola al GF Vip 5: il motivo Qualche settimana fa, insieme a Mario Ermito e Cecilia Capriotti, nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha fatto il suo ingresso Cecilia Dell’Isola. Quest’ultima si è fatta conoscere dal pubblico di canale 5 grazie alla sua recente partecipazione a Temptation Island, reality prodotto da Maria De Filipppi. E proprio in questa esperienza televisiva è piaciuta molto al pubblico per la sua schiettezza e ironia. Nonostante le aspettative fossero alte, all’interno della casa di Cinecittà la giovane sta deludendo. Infatti, nella serata di lunedì non ha mai aperto bocca se non per fare la sua nomination. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente nell’appartamento più spiato d’Italia. Carlotta Dell’Isola criticata per le sue ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 15 gennaio 2021) Delusione peral GF Vip 5: il motivo Qualche settimana fa, insieme a Mario Ermito e Cecilia Capriotti, nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha fatto il suo ingresso Cecilia. Quest’ultima si è fatta conoscere dal pubblico di canale 5 grazie alla sua recente partecipazione a Temptation Island, reality prodotto da Maria De Filipppi. E proprio in questa esperienza televisiva è piaciuta molto al pubblico per la sua schiettezza e ironia. Nonostante le aspettative fossero alte, all’interno della casa di Cinecittà la giovane sta deludendo. Infatti, nella serata di lunedì non ha mai aperto bocca se non per fare la sua nomination. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente nell’appartamento più spiato d’Italia.criticata per le sue ...

GiuseppeporroIt : Francesco Facchinetti svela il motivo per cui Carlotta Dell’Isola non riesce ad emergere al GF VIP: ecco cosa ha de… - aniaRosaspina : @GFVIP_Official Ma questa Sguaiata di CARLOTTA MA DA DOVE L'AVETE TIRATA FUORI ? DI VIP LEI NON HA NEMMENO IL PHYSI… - infoitcultura : Perché Carlotta Dell’Isola non emerge al GF Vip? Parla Francesco Facchinetti (che lavora con lei) - infoitsalute : GF Vip, Carlotta Dell’Isola in lacrime: “Non pensavo di avere questo dentro”, la dolorosa confessione - infoitsalute : Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta hot: 'Ho sognato Tommaso Zorzi nudo'. Poi svela i dettagli a Cecilia e Car… -