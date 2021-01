GF Vip: Antonella Elia è pazza, lo sfogo della Cipriani (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo le sfuriate dell’opinionista del GF Vip contro Samantha De Grenet, interviene Francesca Cipriani che sbotta e attacca la Elia affermando che sarebbero necessari dei provvedimenti severi contro di lei. La showgirl non solo prende le distanze dai termini e frasi che Antonella ha pronunciato contro la gieffina, ma, addirittura, le dice che è una pazza e si deve curare. GF Vip, sfuriata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo le sfuriate dell’opinionista del GF Vip contro Samantha De Grenet, interviene Francescache sbotta e attacca laaffermando che sarebbero necessari dei provvedimenti severi contro di lei. La showgirl non solo prende le distanze dai termini e frasi cheha pronunciato contro la gieffina, ma, addirittura, le dice che è unae si deve curare. GF Vip, sfuriata Articolo completo: dal blog SoloDonna

