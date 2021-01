Gf vip | Andrea Zenga insultato nella Casa | non si sono mai sopportati

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip,, nasce la lite con una delle inquiline: non simai, ecco perchè. Gf vip,vieneda un’altra concorrente: che cosa succede? I due non simai, ecco perchè. Il ragazzo è uno degli ultimi entrati ma è balzato agli

blogtivvu : Che lavoro faceva Andrea Zelletta prima di U&D e il #GFVip? Parpiglia lo svela e mostra una foto inedita - MarioBro66 : Natalia spiazza Andrea #gfvip #tzvip #prelemi #gregorelli #zellemi - lacucinadipenny : RT @IsaeChia: ‘#GfVip 5’, dopo le parole ad #AndreaZenga nuove dichiarazioni discutibili di #CeciliaCapriotti questa volta all’indirizzo di… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, dopo le parole ad #AndreaZenga nuove dichiarazioni discutibili di #CeciliaCapriotti questa volta all’in… - infoitcultura : GF Vip, Andrea Zenga rivede la madre Roberta Termali -

Ultime Notizie dalla rete : vip Andrea

Gf vip, Andrea Zenga insultato nella Casa, nasce la lite con una delle inquiline: non si sono mai sopportati, ecco perchè.Se oggi mi dicessi vai al “Grande Fratello” ti direi perché no. 14 gennaio 2021 a. a. a. Roberta Termali, madre di Andrea Zenga ed ex moglie del portiere nerazzurro Walter, si candida al Grande Fratel ...