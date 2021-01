GF Vip 5: Dayane ha mentito sulla madre? Il fratello Juliano fa una rivelazione shock (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel corso dell’ultima puntata del Grande fratello Vip, è stato affrontato nuovamente il passato difficile di Dayane Mello. La showgirl brasiliana non vede la madre da tantissimi anni, ma ha ricevuto un videomessaggio piuttosto insolto: oltre a smentire la versione della figlia che aveva dichiarato che la madre si era prostituita, ci ha tenuto a chiedere a Dayane di non cercarla e di vivere la sua vita. Il messaggio ha scatenato dubbi e perplessità, spingendo uno dei fratelli di Dayane ad intervenire. Grande fratello Vip: parla il fratello di Dayane Il messaggio ricevuto dalla madre nel corso dell’ultima diretta del Grande fratello Vip ha fatto molto discutere. Dayane Mello è rimasta ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel corso dell’ultima puntata del GrandeVip, è stato affrontato nuovamente il passato difficile diMello. La showgirl brasiliana non vede lada tantissimi anni, ma ha ricevuto un videomessaggio piuttosto insolto: oltre a smentire la versione della figlia che aveva dichiarato che lasi era prostituita, ci ha tenuto a chiedere adi non cercarla e di vivere la sua vita. Il messaggio ha scatenato dubbi e perplessità, spingendo uno dei fratelli diad intervenire. GrandeVip: parla ildiIl messaggio ricevuto dallanel corso dell’ultima diretta del GrandeVip ha fatto molto discutere.Mello è rimasta ...

