Galli: "In un momento di emergenza serve una scelta di coraggio" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alfie Borromeo "Il sistema a colori che è stato applicato, con le caratteristiche avute finora, non ha funzionato". Così l'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha parlato a Sky TG24 della pandemia di Covid-19 in Italia commentando i dati attuali. Per l'esperto, seppur la situazione negli ospedali non sia ancora al collasso, bisogna "tenere la guardia alzata". Il timore più grande è "che i segnali degli ultimi giorni ci portino a una riaccensione dell'epidemia in maniera netta, e questo sarebbe un importante disastro anche perché andrebbe a interferire sulla campagna vaccinale e la renderebbe più difficoltosa". "Riaperture senza aver consolidato i parametri" Alla domanda sul perché attualmente in Italia si abbiano dati ancora alti sull'andamento della pandemia, Galli ha spiegato che "il sistema a colori, con le ...

