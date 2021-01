esports247_it : FURIA Esports, Red Bull è il nuovo sponsor. Il logo del marchio sarà presente sul retro della maglia… - McmSergente : @R6Ramis @FACEITRainbow6 @mkersofficial @TeamBDS @Cloud9 @DarkZeroGG @FaZeClan @G2esports @GiantsGaming @mibr… - R6Ramis : @McmSergente @FACEITRainbow6 @mkersofficial @TeamBDS @Cloud9 @DarkZeroGG @FaZeClan @G2esports @GiantsGaming @mibr… - McmSergente : @FACEITRainbow6 @mkersofficial @TeamBDS @Cloud9 @DarkZeroGG @FaZeClan @G2esports @GiantsGaming @mibr @NiPGaming… - MarceloBokuto : @SantosFCeSports @FURIA @Estral_Esports @Dyx_LENDA @bersafps @Highsfps @NovysR6 @MiraacleR6 @Martins__Arthur… -

Ultime Notizie dalla rete : FURIA Esports

Primaonline

Brazilian esports organisation FURIA has announced energy drinks brand Red Bull as its latest sponsor. As a result of the ...After a year of high stakes tournaments largely siloed by regions, we'll finally get to see which Counter-Strike: Global Offensive team is truly the best in the world at the BLAST Global Final.