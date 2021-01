Furbetti del virus, vaccini e tamponi per gli amici. Direttore sanitario indagato in Calabria. Usava anche l’auto aziendale per ragioni personali (Di venerdì 15 gennaio 2021) Prima gli amici. Sì, anche quando si tratta di vaccini e tamponi per il Covid-19 il brutto vizio di agevolare le persone vicine è difficile da perdere. Ma caro gli è costato a Vincenzo Cesareo, Direttore sanitario dello Spoke ospedaliero di Cetraro-Paola in provincia di Cosenza. Perché i carabinieri gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare interdittiva emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola su richiesta del Procuratore della Repubblica Pierpaolo Bruni, nell’ambito di un’indagine svolta dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Cosenza. Il Dirigente è stato sospeso dall’esercizio del pubblico ufficio per 12 mesi poiché ritenuto responsabile del reato di peculato. Ma non solo. È inoltre indagato anche ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Prima gli. Sì,quando si tratta diper il Covid-19 il brutto vizio di agevolare le persone vicine è difficile da perdere. Ma caro gli è costato a Vincenzo Cesareo,dello Spoke ospedaliero di Cetraro-Paola in provincia di Cosenza. Perché i carabinieri gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare interdittiva emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola su richiesta del Procuratore della Repubblica Pierpaolo Bruni, nell’ambito di un’indagine svolta dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Cosenza. Il Dirigente è stato sospeso dall’esercizio del pubblico ufficio per 12 mesi poiché ritenuto responsabile del reato di peculato. Ma non solo. È inoltre...

NicolaPorro : ?? #Azzolina fa la fenomena, i furbetti del #vaccino, il governo #Mattarella. Questo e altro nella #ZuppadiPorro del… - fanpage : I furbetti del vaccino. - Noovyis : (Furbetti del virus, vaccini e tamponi per gli amici. Direttore sanitario indagato in Calabria. Usava anche l’auto… - infoitsalute : Furbetti del vaccino, dava dosi e tamponi agli amici: indagato medico di Cosenza - InnovazioneTri1 : RT @Nova24Tec: Quanti sono i “furbetti del vaccino”? Parliamo delle persone che pur non appartenendo alle categorie a rischio sono riuscite… -

Ultime Notizie dalla rete : Furbetti del Quanti sono i "furbetti del vaccino"? Stime, indicazioni del ministero e la questione della "sesta dose" Il Sole 24 ORE “Furbetti” della Tari, il Comune rinvia il pugno di ferro

PALERMO – Il regolamento anti-evasione Tari? Sospeso, almeno per il momento. I commercianti palermitani possono tirare un sospiro di sollievo: il Comune ha infatti deciso di far slittare l’entrata in ...

Oltre 460.000 euro a 47 “furbetti” del reddito di cittadinanza

Ammonta a 461.000 euro la somma indebitamente elargita dallo Stato a 47 soggetti residenti nel Ragusano che avevano presentato domanda per la percezione del reddito di cittadinanza, pur non avendone d ...

PALERMO – Il regolamento anti-evasione Tari? Sospeso, almeno per il momento. I commercianti palermitani possono tirare un sospiro di sollievo: il Comune ha infatti deciso di far slittare l’entrata in ...Ammonta a 461.000 euro la somma indebitamente elargita dallo Stato a 47 soggetti residenti nel Ragusano che avevano presentato domanda per la percezione del reddito di cittadinanza, pur non avendone d ...