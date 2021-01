Frasi sul venerdì: ecco le migliori di oggi 15 gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Frasi sul venerdì – oggi è venerdì, siamo pronti per questa giornata e soprattutto si avvicina il weekend. venerdì deriva il suo nome dal latino “Ven?ris dies”, giorno di Venere. Vediamo insieme qualche frase sul venerdì. Il venerdì è un apostrofo rosa tra le parole week e end. (Anonimo) Niente rovina il tuo venerdì come rendersi conto che è solo giovedì. (Anonimo) Odia il lunedì Arrabbiati il martedì Ignora il mercoledì Sorridi il giovedì Ama il venerdì Divertiti il sabato Dormi la domenica (Anonimo) La gente aspetta tutta la settimana per il venerdì, tutto l’anno per l’estate e tutta la vita per la felicità. (Anonimo) Ti accorgi che stai invecchiando quando aspetti il venerdì sera più per entrare ... Leggi su giornal (Di venerdì 15 gennaio 2021)sul, siamo pronti per questa giornata e soprattutto si avvicina il weekend.deriva il suo nome dal latino “Ven?ris dies”, giorno di Venere. Vediamo insieme qualche frase sul. Ilè un apostrofo rosa tra le parole week e end. (Anonimo) Niente rovina il tuocome rendersi conto che è solo giovedì. (Anonimo) Odia il lunedì Arrabbiati il martedì Ignora il mercoledì Sorridi il giovedì Ama ilDivertiti il sabato Dormi la domenica (Anonimo) La gente aspetta tutta la settimana per il, tutto l’anno per l’estate e tutta la vita per la felicità. (Anonimo) Ti accorgi che stai invecchiando quando aspetti ilsera più per entrare ...

