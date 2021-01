Forlì, per un guasto perse 800 dosi di vaccino. La Regione: "Fatto sconcertante" (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'Ausl Romagna parla di errore umano: "E' partito l'allarme ma non è stato correttamente rilevato dall'addetto". L'assessore Donini: "Devono essere presi provvedimenti disciplinari" Leggi su repubblica (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'Ausl Romagna parla di errore umano: "E' partito l'allarme ma non è stato correttamente rilevato dall'addetto". L'assessore Donini: "Devono essere presi provvedimenti disciplinari"

