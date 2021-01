Fontana: Lombardia verso zona rossa «Il ministro farà altri controlli sui dati» (Di venerdì 15 gennaio 2021) «Ho appena parlato con il ministro Speranza - ha detto -, è una punizione che la Lombardia non si merita. Mi ha detto che farà fare ancora dei controlli». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 15 gennaio 2021) «Ho appena parlato con ilSperanza - ha detto -, è una punizione che lanon si merita. Mi ha detto chefare ancora dei».

DaniloToninelli : Imbarazzante #Fontana! In due minuti di conferenza stampa viene a dire a noi lombardi che Letizia Moratti è il nuov… - fattoquotidiano : Regione Lombardia, Salvini e la carta Moratti per commissariare Fontana. Ma Gallera blocca il rimpasto: vuole un a… - Agenzia_Ansa : Regione #Lombardia, #LetiziaMoratti vicepresidente e assessore. Lo ha annunciato il presidente Attilio #Fontana. Gi… - Possidonio_GG : RT @Virus1979C: Fontana: «La #Lombardia sta per entrare in zona rossa, una punizione che non meritiamo». (in effetti come dargli torto. La… - alessandro_rota : RT @RaiNews: La provincia di Bergamo chiederà una deroga #Lombardia #zonarossa -