Fontana: «La Lombardia sta per entrare in zona rossa, una punizione non meritata» Rt: una regione a rischio rosso, 9 arancione (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Lombardia sta per entrare in zona rossa, il governatore: «È estremamente penalizzante. Lunedì le scuole superiori non riaprono. C’è qualcosa che non va nei parametri, ho appena parlato con il ministro Speranza, mi ha detto che farà fare ancora dei controlli» Leggi su corriere (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lasta perin, il governatore: «È estremamente penalizzante. Lunedì le scuole superiori non riaprono. C’è qualcosa che non va nei parametri, ho appena parlato con il ministro Speranza, mi ha detto che farà fare ancora dei controlli»

DaniloToninelli : Imbarazzante #Fontana! In due minuti di conferenza stampa viene a dire a noi lombardi che Letizia Moratti è il nuov… - Corriere : Fontana: «La Lombardia sta per entrare in zona rossa, una punizione che non meritiamo» - LegaSalvini : ++ NO ALLA ZONA ROSSA PER LA LOMBARDIA ++ Ecco le parole del presidente Attilio Fontana. - carmenvanetti1 : @Agenzia_Ansa @GiuseppeConteIT La Lombardia non ci sta. Fontana ci ha venduto. Ci riprenderemo da soli la possibili… - giornaleradiofm : Covid: Fontana, Lombardia verso zona rossa: (ANSA) - MILANO, 15 GEN - La Lombardia dovrebbe entrare in zona rossa.… -