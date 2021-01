Fontana annuncia ricorso contro la zona rossa: «Una punizione immeritata» E anche Bolzano si ribella (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il governatore sulle nuove misure restrittive: «Ho chiesto al ministro Speranza di ripensarci». La zona rossa, per Fontana, «è molto penalizzante. Lunedì le scuole superiori non riaprono. Parametri basati su dati vecchi» Leggi su corriere (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il governatore sulle nuove misure restrittive: «Ho chiesto al ministro Speranza di ripensarci». La, per, «è molto penalizzante. Lunedì le scuole superiori non riaprono. Parametri basati su dati vecchi»

