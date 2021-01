(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Slitta di unil primo pagamento dellatax. La misura è contenuta nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri. Nella nota di palazzo Chigi si spiega che è stabilito ”il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizii per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : **Fisco: Cdm, digital tax rinviata di un mese, versamento entro il 16 marzo**... - zazoomblog : Fisco: Cdm via libera a decreto stop cartelle e atti fino al 31 gennaio - #Fisco: #libera #decreto #cartelle - TV7Benevento : **Fisco: Cdm, via libera a decreto stop cartelle e atti fino al 31 gennaio**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Fisco Cdm

SardiniaPost

Via libera dal Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi alla relazione per la richiesta di scostamento di bilancio da sottoporre al Parlamento per un totale di 32 miliardi. “In Cdm abbiamo appe ...La crisi non ferma i ristori: nonostante lo scossone dell'addio di Italia Viva il governo, con il terzo Consiglio dei ministri notturno in tre giorni, si appresta a formulare la nuova ...