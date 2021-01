Firmato il nuovo Dpcm: ecco cosa prevede (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Approvato il nuovo Dcpm, il provvedimento sarà in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo. Da lunedì 18 gli istituti superiori tornano in presenza al 50%. Per bar e attività che vendono bevande e alcolici scatta il divieto di asporto alle 18. Musei aperti nelle zone gialle. Impianti sciistici chiusi fino al 15 febbraio. Anche nelle aree rosse sì alla visite di due persone nell’ambito del territorio comunale. Asporto, impianti sciistici, scuola. Sono tanti i temi all’interno del nuovo Dpcm anti-Covid Firmato dal premier Giuseppe Conte. Le restrizioni anti contagio da Covid 19 saranno in vigore da domani al 5 marzo. ecco le misure previste dal provvedimento. SCUOLA – Nel nuovo Dpcm si legge che a partire da lunedì 18 gennaio le scuole superiori di ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Approvato ilDcpm, il provvedimento sarà in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo. Da lunedì 18 gli istituti superiori tornano in presenza al 50%. Per bar e attività che vendono bevande e alcolici scatta il divieto di asporto alle 18. Musei aperti nelle zone gialle. Impianti sciistici chiusi fino al 15 febbraio. Anche nelle aree rosse sì alla visite di due persone nell’ambito del territorio comunale. Asporto, impianti sciistici, scuola. Sono tanti i temi all’interno delanti-Coviddal premier Giuseppe Conte. Le restrizioni anti contagio da Covid 19 saranno in vigore da domani al 5 marzo.le misure previste dal provvedimento. SCUOLA – Nelsi legge che a partire da lunedì 18 gennaio le scuole superiori di ...

