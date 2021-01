Firmato il nuovo Dpcm, dall'asporto dai bar alla scuola: ecco cosa prevede (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il provvedimento sarà in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo. Da lunedì 18 gli istituti superiori tornano in presenza al 50%. Per bar e attività che vendono bevande e alcolici scatta il divieto di asporto alle 18. Musei aperti nelle zone gialle. Impianti sciistici chiusi fino al 15 febbraio. Anche nelle aree rosse sì alla visite di due persone nell’ambito del territorio comunale Leggi su tg24.sky (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il provvedimento sarà in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo. Da lunedì 18 gli istituti superiori tornano in presenza al 50%. Per bar e attività che vendono bevande e alcolici scatta il divieto dialle 18. Musei aperti nelle zone gialle. Impianti sciistici chiusi fino al 15 febbraio. Anche nelle aree rosse sìvisite di due persone nell’ambito del territorio comunale

Dpcm:in zona gialla e arancione superiori in presenza al 50%

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - I ragazzi delle scuole superiori delle Regioni 'gialle e arancioni' torneranno a scuola lunedì 18 gennaio almeno al 50% della presenza: è quanto prevede il nuovo Dpcm firmato ...

