Firenze | spaccate con tombino nei negozi a Novoli e Isolotto Arrestato un 33enne

Leggi su firenzepost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) L’uomo, in Italia senza fissa dimora, è stato ritenuto gravemente indiziato di 4, messe a segno con l’uso di tombini di fortuna, nelle zone die dell’in piena notte, ai danni di altrettanti esercizi commerciali, tra il 12 e il 20 novembre 2020: 3 commessi in via Segantini, via Torcicoda e via Palazzo dei Diavoli